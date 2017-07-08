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08 Temmuz 2017 16:13

Kendisini polis olarak tanıtan suç makinesi yakalandı

Samsun’da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ve çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen şüpheli, polisler tarafından kıskıvrak yalandı.

Kendisini polis olarak tanıtan suç makinesi yakalandı

08 Temmuz 2017 16:13


Samsun’da geçtiğimiz günlerde Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde ikamet eden vatandaşları telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan H.A., aradığı kişilere "Kimliğiniz ile kredi çekildi. Çekilen paralar FETÖ/PDY terör örgütüne aktarıldı. İkametinizde bulunan para ve ziynet eşyaları evinize gelen polislere veriniz" dedi. Bunun üzerine aradığı kişilerin ikamet adresine giden dolandırıcı H.A., toplamda 52 bin TL değerinde para ve ziynet eşya çaldı.



40 iş yerinin güvenlik kamerası incelendi


Her iki olayla ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalarda toplamda 40 iş yerinin güvenlik kamerası incelendi. Şahsın güvenlik kameralarından eşkalini belirleyen ekipler, bir pansiyonda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Dolandırıcılık, tehdit ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranıyor


Yapılan incelemelerde şüphelinin, tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası olduğu, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanması suçlarından ise yakalama kararı olduğu ve birden çok suç kaydının bulunduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.




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