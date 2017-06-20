Kerem Eser Atakum’da sahneye çıktı

Atakum Belediyesinin Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler kapsamında Samsun’a gelen Jonglör Kerem Eser, Yalı Kafe’de çocuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Kerem Eser, gerçekleştirdiği birbirinden ilginç gösterilerle izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Ramazan ayının güzelliklerini çocukların hissetmesi için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, Ramazan ayının farklı bir ay olduğunu Ramazan etkinliklerimiz sayesinde hissediyorlar. Çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirmek ve onlara güzel vakit geçirtmek için Ramazan ayı boyunca çeşitli sahne şovları, çocuk oyunları, geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitli örneklerini sunuyoruz. Ünlü sanatçı Kerem Eser de bu minvalde Atakum’daydı. Yavrularımıza unutamayacakları eğlence dolu bir akşam yaşattığı için teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Atakum’da Samsunlu çocuklarla buluşmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Kerem Eser, “Atakumlu çocuklar çok şanslı. Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın çocukları ne kadar önemsediğine bizzat şahit oldum. Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinlikler ve sahne şovlarıyla Ramazan, gerçekten de Atakum’da bir başka güzel” şeklinde konuştu.