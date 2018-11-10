"Keresteciler Sitesi”nin 2019'da tamamlanması hedefleniyor

Samsun'da yapım çalışması süren “Keresteciler Sitesi” 2019 yılında tamamlayarak faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Canik ilçesinde bulunan Eski Sanayi Sitesi ve Gülsan Sanayi Sitesi içerisinde yer alan kerestecilerin 2009 yılında taşınması gündeme geldi ve bu nedenle Samsun Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kooperatif kuruldu. Büyükşehir Belediyesi, Toybelen mevkisinde 5 bin dönüm bir sanayi alanı oluşturdu. 2013 yılında aynı yerde 168 bin metrekare imarlı arsa, kooperatife tahsis edildi. Arsa istimlak işlemleri, 2014 yılı temmuz ayında tamamlanarak 14 milyon 500 bin TL istimlak bedeli ile arazi tapusu devri alındı. 110 bin metrekare inşaat alanı, 130 adet dükkan her biri bin 210 metre kare arsa, 880 metrekare kapalı alanı olan inşaata 2015 yılı temmuz ayında başlandı.

“Keresteciler Sitesi, ‘kentsel dönüşüm' olarak da görülebilir”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, yapımında sona gelinen Yeni Keresteciler Sanayi Sitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni Keresteciler Sanayi Sitesinin tamamlanmasıyla birlikte şehir içerisindeki kerestecilerin ferah bir çalışma ortamı bulacağı yere taşınarak, şehirde yaşanan kargaşanın da sona ereceğini ifade eden Turan Çakır, “Keresteciler Sitesi projesine 6 yıl önce başladık. Büyükşehir Belediyesi orada sorunu çözmek için taşın altına elini koydu. Bu çalışmaları şimdiki milletvekilimiz Yusuf ziya Yılmaz başlattı. İlk önce Toybelen'de çok büyük bir alanı istimlak ettik. Daha sonra tahsisini gerçekleştirdik. Esnaflar bir kooperatif kurdular. Kurdukları kooperatif ölçeğinde de son haline getirdiler. Keresteciler Sitesini 2019 yılında tamamlayarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. 900 ile bin 500 m2 arasında dükkanlar yapıldı. Gülsan Sanayi Sitesi ve Eski Sanayi Sitesi alanında keresteci esnafımızın sayısı oldukça fazla. Şehir içerisinde bulunan bu sanayi sitelerinde kerestecilerden kaynaklanan kargaşa, yeni sanayi hizmete girdiğinde bitecektir. Bu olay bir bakıma da ‘kentsel dönüşüm' olarak görülebilir. Çok örnek bir site yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

“40 yıl önce yapılan dükkanlardan modern dükkanlara geçiş yapılacak”

Keresteci esnafının eski çalışma ortamlarını bırakarak çok daha verimli bir alanda faaliyet göstereceklerinin altını çizen Çakır, “Toybelen bölgesi sanayi alanı olarak nitelendirdiğimiz bir bölge. Keresteciler Sanayi Sitesinin karşısındaki alan için de Gülsan Sanayi Sitesi esnafları, ‘Biz kerestecilerle eskiden beri ticari anlamda iç içeyiz, bu alanda bize bir yer tahsis edilirse ayrılmamış, bölünmemiş oluruz. Sanayimiz de daha canlı olur' diyorlar. Bu süreci de tamamlarız diye düşünüyorum. Keresteciler Sanayi Sitesini kentsel dönüşüm ve ticaretin büyümesi hamlesi olarak görmek lazım. Keresteciler, eski yerlerinde 200-300 m2 alanlarda ticaret yapıyorlar. Sığamadıkları için sokaklarda ticaret yapıyorlar. Böyle olunca ticaretlerini büyütmelerinin imkanı da yok. Yeni sanayi sitesine taşındıklarında hem ticarethaneleri büyüyecek hem de ticaretleri büyüyecek. Durum böyle olunca Samsun ekonomisi ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacaklar. Şu anda 40 yıl önce yapılmış şartlarda hizmet vermeye çalışıyorlar. Yeni sanayi sitesi faaliyete geçince ferah bir çalışma ortamı bulacaklar” diye konuştu.

Kerestecilerin 2019 yılı içerisinde Yeni Keresteciler Sanayi Sitesine taşınması bekleniyor.