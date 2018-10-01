"Kestane karası" balıkları yerinden çıkarttı

"Kestane karası" fırtınasından sonra balıkta bolluk yaşandığını belirten balıkçıların tezgahları şenlendi.

Geçen günlerde yaşanan "kestane karası" fırtınasında balık miktarı azalarak fiyatlar yükselmişti. "Kestane karası"nın geçmesinin ardından balık miktarında artış yaşandı. Bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Genel olarak bugün Samsun'da balık fiyatları şu şekilde: Barbun 10 TL, mezgit 7 TL, palamut 1 tane 10 TL, istavrit 7 TL, somon 20 TL, levrek 25 TL, çupra TL, hamsi 10 TL, kalkan 70 TL.

Balık piyasasının canlandığını belirten balıkçı Hasan Köse, "Kestane karası insanlarımıza yaradı. Deniz karışınca balık kendini dışarı attı. Balık bollandı. Fiyatlarda iyi. Vatandaşımız bol bol balık yiyebilir" dedi.

Balıkların boylarının uzadığını söyleyen balıkçı Kurtça Aydın, "Bir hafta önce kestane karası vardı. Kestane karasından sonra balıklar meydana çıktı. Palamutlar büyüdü. Barbunlar, mezgitler büyümeye başladı. Bir tane palamut 1-1,5 kilo geliyor. Palamut yağlandı. Vatandaşlarımız bu aralar dolaba palamut atabilir. Bu sene balık bol. Hamsi biraz küçük. İnşallah hamsinin boyu da büyür. Geçen yıla oranla balık fiyatları daha uygun. Fiyatlar yarı yarıya düştü" diye konuştu.

Kestane karasının hem balıkçıya hem vatandaşa yaradığını belirten balıkçı Onur Can Köse, "Kestane karasında balık az çıkıyordu. Fiyatlar da yükselmişti. 2 gündür fiyatlar uygun. Satışlarımız iyi. Kestane karası olamadan ya kıtlık ya bolluk olacak demiştik. Bolluk oldu. Bereket devam ediyor. Alan memnun satan memnun. Herkesin yüzü gülüyor" şeklinde konuştu.