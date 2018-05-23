Kılıç: “5 bin kişiye iftar yemeği çıkarıyoruz”

Bafra Belediyesi, bu yıl da mahalle iftarları vererek vatandaşlarla buluşuyor. ‘Sokak İftarları’ ile ilçe sakinlerini farklı akşamlar ve farklı mahallelerde aynı sofrada bir araya getiren Bafra Belediyesi, ilk mahalle iftarını Gazi Osman Paşa(GOP) ve Kemal Paşa Mahallesi sakinlerini buluşturarak verdi.

Kemal Paşa Mahalle Muhtarlığı önünde verilen iftar yemeği öncesi alana gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, mahalle sakinlerini masalarında tek tek ziyaret ederek “Hayırlı Ramazanlar” diledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kılıç, katılımları nedeni ile mahallelerin sakinlerine teşekkür etti. Vatandaşlar ise iftar programları vesilesi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, "Bir ramazan ayında yine birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı hanelerimize birlik, bereket, sevinç, mutluluk ve huzur getirsin. Bu mübarek ay dargınların barıştığı, fitne ve fesadın kaybolduğu, nefislerin terbiye edildiği, huzur ve mutluluğun geldiği bir ay olsun, güzelliklere vesile olsun. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının dargınların barıştığı, nefislerin terbiye edildiği, aç ve yoksulların sıkıntılarına ortak olunduğu mübarek bir aydır” dedi.

İlçede değişik noktalarda ikişer üçer mahalle ile bir arada iftar programları düzenleyeceklerini de belirten Başkan Kılıç, şunları söyledi: “Belediyemiz Aşevinde iki ayrı noktada yaklaşık 5 bin kişiye iftar yemeği çıkarıyoruz. Yemek dağıtımları Bafra Belediyesi Aşevinde ve Kavakpınar Mahalle Muhtarlığı önünden yapılıyor. Evlerinde yemek yapamayan, engelli ve yaşlılarımıza gündüz yemek dağıtımını da sürdürüyoruz. Ayrıca iftar vakti Aşevimizde halkımıza iftar veriyoruz.”

Başkan Kılıç’ın ardından konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, “Ramazanın yedinci gününü hep birlikte tamamladık. Programı tertipleyen belediyemize belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan birlik ve beraberliğin sergilenmiş olduğu en güzel aylardan biri ve bu beraberliği bizler şu an burada hep beraber yaşıyoruz. Biz bugün burada rahat bir şekilde iftarımızı açabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Burada göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için bir örnektir. Bu beraberliği muhafaza ettiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olamaz. Tekrar hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programına AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Semiz, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.