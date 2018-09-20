Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Aşure Günümüzün barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bafra Belediyesi tarafından Bulvar Caddesi ve Beşyol bölgelerinde Muharrem ayı ve Aşure Günü sebebiyle 4 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. Şehrin iki ayrı noktasında ki aşure dağıtımına katılan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, aşure almak için sıraya giren vatandaşlara ikramın bereketli olması için yapılan duanın ardından tek tek ikramlarda bulundu. Başkan Kılıç aşure dağıtımı öncesi yaptığı konuşmada, “10 Muharrem 1440. Aşure Günümüzün bütün hayır ve bereketlerine nail olmamız duasıyla günümüzü tebrik ediyor, milletimiz için barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz daha sonra, AK Parti kadın kolları tarafından Kemalpaşa Mahallesi Küçük Pazar mevkisinde aşure dağıtımına katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a aşure dağıtımı programına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen aşure günü programına, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Semiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.