Kılıç: “Bafra’nın güzelliğine güzellik katmaya devam ediyoruz”

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çiçeklendirme ve ışıklandırma çalışmalarıyla ve ilçe genelindeki orta refüjleri boyayarak yepyeni bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Belediye ekipleri, Samsun-Sinop Yolu Tofaş Kavşağı’ndan itibaren, Emirefendi Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Duha Sertkaya Bulvarı, Aynalı Çeşme önünde yer alan Eski Şube Caddesi ve İshaklı Caddesi birleşme noktasındaki orta refüjü, Yaşar Doğu Caddesi ve 19 Mayıs Caddesi birleşme noktasında yer alan orta refüj ve Hasan Çakın Caddesi ve Emek Caddesi birleşme noktasında yer alan orta refüjler boyandı.

Öte yandan hizmete girdiği andan itibaren Bafralıların uğrak noktası haline gelen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan çiçekli banklar yenilendi, ışıklandırmalara ilaveler yapıldı. Çiçeklendirme ve bitkilendirme çalışmaları yanı sıra yeni banklar da ilave edilecek.

Bafra Belediyesi asfalt ve kaldırımda hız kesmiyor

Bafra Belediyesi belirlediği program dâhilîde ilçe merkezi ve dış mahallelerde yürüttüğü asfalt ve kaldırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalımalar kapsamında, İshaklı Mahallesi Özay Gönlüm Caddesi ve civarında kaldırım, Kemalpaşa Mahallesi Kahramanlar 5. Sokak’ta ise asfalt sorunu çözüme kavuşturuldu.

İlçe merkezi ve dış mahallerde başta asfalt olmak üzere beklilerin bilincinde olduklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Birçok ilden yüzölçümü ve nüfus olarak büyük olan Baframıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim bu ve benzeri bahanelerin ardına sığınmak gibi bir düşüncemiz yok. Özellikle asfalt ve kaldırım konusunda ekip arkadaşlarımız ile bir araya gelerek daha önceden oluşturduğumuz program dâhilinde çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında aciliyet gerektiren noktalarda aynı işlemleri zamana bırakmadan gerçekleştiriyoruz. Asfalt, kaldırım ve diğer çalışmalarımızda ertelenen, göz ardı edilen veya öncelik verdiğimiz hiçbir mahallemiz yok. Bu konuda tüm muhtarlarımızı ve hemşehrilerimizi temin ederim. Asfalt beklentisi üst düzeyde olan Dededağı Mahallemizde de yapacağımız çalışma takvimi ve içeri ile ilgili mahallemizi ziyaret ederek bilgilendirme yaptık. Önümüzdeki hafta içinde Dededağı Mahallemiz de asfalt startımızı vereceğiz” dedi.

Dış mahalle garajlarına kapalı peron

Bafra’nın dış mahallerinde yaşamını sürdüren vatandaşların, ilçeden gidişlerinde kullandıkları minibüs garajlarında kış aylarında yağmur kardan, yaz aylarında ise sıcaklardan koruna bilmesi için Doğanca, Şervan, Yeşilyazı, Sarıkaya, Şeyhören, Altınova Minibüs Garajı’na kapalı garaj peronu ve oturma bankları yapıldı.

Temel amaçlarının ilçe sakinlerinin rahatı, huzuru ve mutluluğunu temin edecek çalışmalar yapmak olduğunu belirten Başkan Hamit Kılıç, “Bizim hizmet anlayışımızda önemsiz görünerek göz ardı edilen hiçbir şey yok. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.