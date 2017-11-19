Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 17:12

Kılıç: “Futbol kalitesi tahminlerin üzerine çıktı”

Adanaspor maçında tahmin edilenin üzerinde bir futbol kalitesi vardı” dedi.

Kılıç: “Futbol kalitesi tahminlerin üzerine çıktı”

19 Kasım 2017 17:12


Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, “Stratejik ve oyun olarak çok iyi bir maç oldu. Ben oyun olarak çok üstün olduğumuzu gördüm. Topun bizde kalması ve atak olarak daha üstün oluşumuz fark oluşturdu. Oyunu ele alma gibi parametrelerde takımımız çok üstündü. İkinci yarının 60. dakikasına kadar bu devam etti. Bu dakikadan sonra Samsunspor hiç tahmin etmediğimiz şekilde bizi zorlamaya başladı. Oyunun son saniyelerinde 2 net pozisyon kaçırdılar, bizde kazanabilirdik, onlarda kazanabilirdi. Bence tahminlerin ötesinde bir oyun kalitesi oldu. Hiç deplasmanda kazanamamış bir takımız, dolayısıyla o şansızlığı kırmak istiyorduk. Kazansaydık ligde 5’inci oluyorduk, ancak bu puanı da önemsiyorum ama çok sevindiğimi söyleyemem. Samsunspor çok güçlü bir takım" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç