yılında, yeni stadyumunda Süper Lig’e çıkacağına olan inancım tam" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsunspor’un kuruluşunun 52. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Çağatay Kılıç, Samsunspor’un kuruluşunun 52. yılında ve yeni stadında Spor Toto Süper Lig’e yükseleceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Bakan Çağatay Kılıç’ın mesajı şöyle:

"Memleketim Samsun’un en önemli değerlerinden biri olan Samsunspor’un 52. kuruluş yıldönümünü tüm kalbimle kutluyorum. 52 yıllık tarihinde, Samsunspor’un başarısı için ter döken tüm sporculara, emek harcayan tüm teknik adamlara, yöneticilerine ve her koşulda takımlarını asla yalnız bırakmayan cefakar ve vefakar taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bu yolculukta ebediyete uğurladığımız Samsunspor sevdalılarını da saygı ve rahmetle anıyorum. Renklerini şanlı bayrağımızdan alan, bu güzel vatanımızın istiklal ve istikbal ateşinin yakıldığı topraklarda kurulan Samsunsporumuza başarılarla dolu yıllar temenni ediyorum. Samsunspor’un kuruluşunun 52. yılında, yeni stadyumunda Süper Lig’e çıkacağına olan inancım tam. Tüm kalbimle inanıyorum ki; Samsunspor, bir an önce hak ettiği mutlu günlere ulaşacak, köklerinden gelen gelenekleri ve zafere olan inancı ile başta Samsunlu hemşehrilerim olmak üzere tüm sporseverlere gurur duyacakları tarihi anlar yaşatacaktır."