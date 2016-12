Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Türkiye her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvettedir. Buna alt yapısı müsaittir. Ancak biz alacağımız organizasyonlarla ilgili seçici davranmak durumundayız” dedi.

Samsun’da Batıpark’ta yapımı devam eden bowling ve buz pisti tesisi inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Akif Çağatay Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Temmuz 2017’de yapılacak olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyatı için tesislerimiz ile alakalı olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şu an bowling müsabakalarının yapılacağı tesisteyiz. Aynı zamanda okçuluk ve buz pateni ile ilgili olan tesislerimizin yapımı da devam ediyor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki bahar döneminde bunların hepsi bitecek ve sonrasında denemeleri olacak. Türkiye için önemli bir organizasyon. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) olimpiyat olarak kabul ettiği 3 organizasyondan birisi. Olimpik, Paralimpik ve İşitme Engelliler Olimpiyatı. Aynı zamanda Samsunumuzun sportif anlamdaki tesis alt yapısına eklenecek olan bu tesisler ki, Bafra’da devam eden atıcılık tesisimiz de var. Bunlar tabii Samsunumuza farklı branşlardaki vatandaşlarımızın da bu branşları burada icra edebilmelerine imkan sağlayacak ama aynı zamanda şunu getiriyor; Samsun’da birçok şeyi yaparken hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda Samsun’un temsili ile ilgili olarak da yoğun bir çalışmamız var. Gençlerimizin, çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışıp kendilerini geliştirebilmeleri için işte bu imkanları onlara sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde Samsun hem dünyada hem de Türkiye genelinde sporcu anlamında da farklı şekillerde anılacak” diye konuştu.





Bakan Çağatay Kılıç konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden, 2002’den itibaren Türkiye’deki bu değişim ve gelişim hamlesinde, reformlarda tabii ki spor ve sportif alt yapı çalışmaları da yerini almıştır. Şu an gördüğünüz tesisler bunların en büyük göstergelerinden birisidir. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz spor tesisleriyle daha önceki yıllarda olan alt yapı sorununu artık tamamen çözmüş durumdayız. Şimdi artık mahallelerin içerisine ve aynı zamanda antrenman salonları ile alakalı çalışmamıza başlamış durumdayız. Bunu da yılın son günü öncesinde sizlerle paylaşmış olalım. Sayın Başbakanımız ile de bu konuyu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. 2017 yılının özellikle ilk yarısında sporcularımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın antrenman yapabilmeleri amaçlı, aynı zamanda amatör sporlar ve sporcuların antrenman salonlarını Türkiye’nin dört bir yanına kazandıracağız. Bunlar çok hızlı bir şekilde hayata geçirilecek biçimde projelendirilmiş ve tabiri caizse sporcuların ayağına, kulüplerin hemen yanına gidecek olan yapılardır. Çünkü biliyorsunuz, sporcu kulüpte yetişir. Ama sporcuyu kulüpte yetiştiren de antrenördür. Dolayısıyla bizim hem antrenörler konusundaki çalışmamızı yoğunlaştırmamız ki buna başladık hem de aynı zamanda onların kulüpler içerisinde fiziki imkanları kullanabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde de inşallah yapacağız ve önümüzdeki yıl göreceksiniz bir anda böyle bugüne kadar bin 200 tane mahalle tipi futbol, basketbol, voleybol sahası yaptıysak, bunlar tamamen mahalle arasına yapılan tesisler. Atakum’da da bunun örneği var. Samsun’un başka ilçelerinde de var ama Atakum Belediye Başkanı burada olduğu için söylüyorum. Ve bunları Türkiye’nin her tarafına yayıyoruz. Şimdi antrenman salonları ekleyeceğiz bunlara. 45- 50 gün inşa süresince hayata geçirilecek olan tesisler. Dolayısıyla inşallah çok daha fazla imkanları genç sporcularımızla buluşturmuş olacağız.”



“Bu tesislerin ardından birçok önemli organizasyona talip olunacak herhalde öyle görünüyor?”

Türkiye’nin sportif veya farklı anlamlarda olsun her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvette olduğunu belirten Bakan Kılıç, “Buna altyapısı müsaittir. Ancak biz alacağımız organizasyonlarla ilgili seçici davranmak durumundayız. Türkiye’ye alacağımız organizasyonlarla ilgili seçici davranmak zorundayız. Bununla neyi kastediyorum. Bakın şubat ayında Erzurum’da EYOF yapılacak. Bu Avrupa Gençlik Oyunları Festivali. Bunun altını çiziyorum. Bir festival. Buraya şu anda 800’ü aşkın kardeşimiz gelecek. 14-17 yaş arasında. Fakat bu daha önce bizim 2019’da yapacağımız organizasyondu. Bosna Hersek bunu bu sene yapacaktı. Fakat 2019’a kadar değişmek istediler, zaman istediler. Dolayısıyla biz bunu erkene çektik, bu sene yapıyoruz. Dediğim gibi, bu yaz temmuz ayında Samsun’da yapacağımız, İşitme Engelliler Olimpiyatımız var. Bu da dünya çapında. Dediğim gibi 3. büyük organizasyon olması hasebiyle. Bunun dışında bir takım organizasyonlar, şampiyonalar Türkiye’de yapılıyor. Ama şunun altını çiziyorum; yaptığımız şampiyonalar hem bizim sporcularımıza hem spor camiamıza bir şey katması lazım. Almış olmak için organizasyon almıyoruz. Bazen spor camiasında şöyle eleştiriler oluyor; ‘Eskiden çok organizasyon alıyorduk, şimdi daha az alıyoruz.’ Evet, daha az alıyoruz ve daha az alacağız. Ama gerekli olanları alacağız. Örneğin 2021 İslam Birlik Oyunları’nı inşallah İstanbul’da yapacağız. Buraya 10 bine yakın sporcu gelecek. Bu ciddi anlamda bir organizasyon. İrili, küçüklü her organizasyonu alacağız diye bir şey yok. Ama sporcularımızın kendilerini geliştirip, aynı zamanda tecrübelerini artırmak için katılacakları organizasyonlar olacağı gibi antrenman amaçlı ve kendilerini geliştirme amaçlı da müsabakalar Türkiye’de düzenlenecek. Bu elinizdeki kaynağın verimli kullanılması ile ilgili bir çalışmadır. Bunun de özellikle altını çizmek istiyorum. Tüm Samsunlu hemşehrilerimin ve Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2017 yılı birçok güzelliğin yaşanacağı, huzurun ve aynı zamanda ilerlemenin, gelişmenin, reformun yılı olacak. Ümit ediyorum ki Türkiye ve dünya için hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Bakan Kılıç’a Vali İbrahim Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.