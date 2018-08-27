Mehmet Çevik, panik ataktan korkmamanın tedavinin nihai hedefi olduğunu belirterek, “Panik atağın vücudumuza kalıcı ya da geçici herhangi bir hasar vermeyeceği kesindir” dedi.

Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Mehmet Çevik “panik atak” hakkında açıklamalarda bulundu. Çevik, “Panik atak, birden bire ve beklenmedik anda ortaya çıkar, sıkıntı ve korku hissi verir, çeşitli bedensel belirtilerle bir süre devam eder ve yaklaşık 10 dakika ile 30 dakika arasında sürer. Kişi bu sırada öleceği, ’delireceği’ veya bayılacağı ile ilgili kaygılara kapılabilir” bilgilerini verdi.

Panik atak belirtileri

Panik atağın belirtilerinden bahseden Mehmet Çevik, “Panik atağın birçok belirtisi vardır. Bunlar; çarpıntı, kalp atım hızında artış, terleme, titreme, nefes alamıyor boğuluyor gibi hissetme, göğüs ağrısı ya da göğüs bölgesinde sıkışma hissi, mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, bayılacakmış gibi olma, kişinin kendini ve çevresini değişmiş gibi algılaması, uyuşma, üşüme ya da sıcak basması, sık idrara çıkma durumlarıdır. Bu belirtilerin yalnızca 4’ ünün bir arada bulunması panik atak teşhisi için yeterlidir” diye konuştu.

Ne yapmalı?

Panik atak karşısında yapılması gerekenlere değinen Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Panik ataktan korkmamak tedavinin nihai hedefidir. Panik atağın vücudumuza kalıcı ya da geçici herhangi bir hasar vermeyeceği kesindir. Panik atak sadece ’mış gibi’ yapar. Yani, öldürmez öldürecekmiş gibi hissettirir. Temelde 2 strateji önemlidir, panik atak gelmeden önce yapılacaklar ve geldiğinde yapılacaklar. Gelmeden önce terapilerle öğreneceğimiz bilişsel taktikleri kullanarak panik atakları mümkün olduğunca ’önemsiz’ hale getirmek hedeflenir. Yani kişi artık ’kim korkar panikten’ diyebilir hale gelir. Panik atak buna rağmen gelebilir. Bu kez de geldiğinde relaksasyon ve dikkat kaydırma teknikleri ile atağın hızlı ve hafif geçmesi sağlanır” şeklinde konuştu.

İlaç tedavisi

İlacın etkisini vurgulayan Çevik, şu bilgileri verdi:

“Uygun terapilerin yanı sıra ’belirli sürelerde’ ilaç tedavisinin uygulanması tedavinin hızla olması ve ’kalıcılık’ açısından önemlidir. Tedavide klasik antidepresanların yanına ek olarak anksiyolitikler (kaygı giderici) uygulanabilir. Panik atak tedaviye iyi yanıt veren psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Yeter ki doğru ve inatçı bir tedavi ile ona karşı koyalım. Parolamız belli; kim korkar panikten!”