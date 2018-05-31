Kırcalı: “81 milyon insanımızın partisiyiz”

Orhan Kırcalı, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinde, 81 milyon insanın partisi olduklarını söyledi.

Milletvekili Orhan Kırcalı Bafra, Atakum ve Ayvacık ilçelerinde çeşitli programlara katıldı ve vatandaşları ziyaret etti. Kırcalı ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, “AK Parti devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan bir partidir. 16 yıldır olduğu gibi yine gecemizi, gündüzümüze katarak Türkiyemizi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Ülkemize 16 yılda çok önemli hizmetler yaptık. Bu süre içerisinde Samsunumuza da eğitimden ulaşıma, sağlıktan enerjiye, adaletten tarım ve hayvancılığa kadar her alanda 26.64 milyar TL yatırım ve hizmet yapmak bizlere nasip oldu. Halkımıza hizmet etmenin yanında sürekli insanlarımızla beraber olduk. TBMM çalışmalarımızın dışında hemşehrilerimizle her programda beraber olmaya çalıştık. Ziyaretlerde bulunduk“ dedi.

81 milyon insanın refahı için mücadele edeceklerini dile getiren Kırcalı, “Gençlerimizi, iş adamlarımızı, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, memurumuzu, emeklimizi, işçimizi, engelli kardeşlerimizi, bayanlarımızı son 16 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl boyunca da desteklemeye devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, 81 milyonun tüm fertlerinin refahı, huzuru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti 81 milyon insanımızın partisidir. İşte bunun için milletimizden 5 yıl daha görev istiyoruz. Milletimizden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. AK Parti olarak şimdiye kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü milletimize vermedik. Ne söz vermişsek, vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek Allah’ın izniyle onları hayata geçirdik. Bu 5 yıl içinde ise 146 devasa projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.