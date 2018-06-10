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10 Haziran 2018 16:26

Kırcalı: "Milletimiz biliyor, AK Parti güven ve istikrardır"

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Av.

Kırcalı:

10 Haziran 2018 16:26

Orhan Kırcalı, "Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez" dedi.


Ziyaret ettiği her ilçede vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza ve Alaçam ilçeleri ziyaretlerinde çeşitli programlara katılarak vatandaşları ziyaret etti.



"Milletimiz biliyor, AK Parti güven ve istikrardır"


Vatandaş ziyaretlerinde konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, "Ülkemiz, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. 16 yıllık AK Parti iktidarımızda toplumumuzun tüm kesimleri ile kucaklaştık. Hiçbir ayırım yapmadan hizmet ettik. Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere milletimiz 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha dersini verecektir. Gezi olaylarını organize edenlere, partimizi kapatmak isteyenlere, 367 krizi çıkartanlara, 15 Temmuz ihanetini yapanlara, siyasi, ekonomik ve terör yolu ile her alandan ülkemize saldıranlara, milletimizi bölmek, Türkiye’mizin yükselişini engellemek isteyenlere aziz milletimiz sandıkta cevabı verecektir" diye konuştu.




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