Orhan Kırcalı, “Hiçbir güç odağının aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne engel olmasına şimdiye kadar izin vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Terme ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, esnaf, vatandaş ve AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Milletvekili Kırcalı, iftar vaktinde vatandaşlara yemek dağıttı ve vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

AK Parti döneminde yaşanan demokratikleşme ve kalkınma ham¬lesiyle Türkiye’nin çehresinin değiştiğini ve milletin yüzünün güldüğünü belirten Kırcalı, “Toplumuzun her kesimi insan hakları ve hürriyetlerinden azami seviyede faydalanma imkânı yakaladı. AK Parti olarak kuruldu¬ğumuz günden beri Türkiye’nin hedeflerinin, beklentilerinin, gelecek hayallerinin ve milletimizin büyük ideallerinin temsilcisi olduk. Hiçbir güç odağının aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne engel olmasına şimdi¬ye kadar izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ekonomisi daha büyük ve refah seviyesi daha yüksek bir Türkiye modeli çizen Kırcalı, “24 Haziran seçimleri için yine milletimizin huzurundayız. AK Parti ola¬rak 2002’den bu yana yaşadığımız büyük demokratik dönüşümün oluş¬turduğu siyasi olgunluk, bilgi ve tecrübe birikimimizle, hepsi birbirinden değerli, yetişmiş kadrolarımızla yeni dönemde de ülkemize ve milletimi¬ze yeni bir hamle yaptıracak zorlu hedeflere koşmak için hazırız. Milletimizin bizlere verdiği güç ve yüklediği yönetme sorumluluğu¬nun bilinciyle; 24 Haziran seçimleriyle birlikte ezber bozan bir anlayışla demokrasisini daha da geliştiren, ekonomisini büyüten ve bütün vatan¬daşlarımızın refahtan daha fazla pay alacağı bir Türkiye için yine yola çıkıyoruz” diye konuştu.