Kırcalı: "Yeni dönem güçlü Meclis ve güçlü hükümet dönemi"

Milletvekili Orhan Kırcalı, seçim çalışmalarına Bafra ilçesinde devam etti. Ziyaretlerde AK Parti’nin yaptığı hizmetlerden bahseden Milletvekili Kırcalı, "24 Haziran seçimleri, yeni yönetim sistemini hayata geçireceğimiz ilk seçim olacaktır. Vatandaşlarımız bir taraftan cumhurbaşkanını yani hükümeti sandıkta seçecek, diğer taraftan milletvekillerini belirleyecektir. Yeni dönem güçlü Meclis ve güçlü hükümet dönemi olacaktır. Bu iki temel kurumun kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları milli hedeflerimizin gerçekleşmesine hizmet edecektir. Bu dönemde Cumhurbaşkanı liderliğinde; bakanlıklar, taşra teşkilatları ve yerel yönetimlerle birlikte kamu yönetiminde çarklar daha hızlı dönecek hem vatandaşlarımıza sunacağımız hizmet kalitesi artacak hem de bürokratik iş ve işlemlerin süre ve maliyeti azalacaktır" dedi.

Eğitime yapılan yatırımlar

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Kırcalı, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalıştık. İktidarlarımız döneminde, eğitim alt yapısı ve fiziki yapılarda çok önemli eksiklikleri giderdik. 15 yılda toplam 284 bin derslik yaparak derslik sayısını 682 bine çıkardık. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, bu sayıyı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 25’e düşürdük. Öğrenci ve öğretmenlerimizi rahatlattık. 2002 yılında 18 bin 853 olan okullarımızdaki laboratuvar sayısını, 2017 yılında 39 bin 776’a çıkardık. Teknolojinin erişilebilirliğini yaygınlaştırmak için öğretmen ve öğrencilerimize 1,4 milyon adet tablet bilgisayar dağıttık. Tüm okullarımıza internet getirdik, köyde ve kentte eğitim-öğretime açık bütün okullarda internet ile tanışmayan öğrenci bırakmadık. İnternet erişimi olmayan 14 bin 993 okulun internet erişim altyapısını ADSL ve uydu teknolojileriyle donattık. 15 yılda okullarımızda 6.144 yeni spor salonu yaparak okul spor salonu sayımızı 8.935’e çıkardık. 15 yılda 1.537 yeni pansiyon yaparak pansiyon sayımızı 3.016’ya çıkardık. Yurt-Kur’un yeni yurt yatırımlarını önemli ölçüde arttırdık ve yatak kapasitesini 2002 yılına kıyasla 3,4 kat artışla 183 bin seviyesinden 629 bin seviyesine ulaştırdık. İlköğretim öğrencilerinin eğitim öğretim hakkından eşit şekilde yararlanabilmesi için 2002-2003 eğitim öğretim yılında 662 bin öğrenci taşınırken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerimizle birlikte 1 milyon 336 bin öğrenci taşımalı eğitim sisteminden yararlanmasını sağladık. İktidarımız döneminde ilk defa öğrenci ders kitaplarını ücretsiz vermeye başladık. 15 yılda öğrencilerimize toplam 2,7 milyar adet kitap dağıttık ve bu kitaplar için 4,6 milyar TL ödedik. Her yıl okulun ilk günü öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulundurduk. Eğitim öğretime katılımı teşvik etmek için başlattığımız Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında 2003 yılından 2018 yılına kadar ilk ve ortaöğretimdeki çocuklarımızın annelerine 6,2 milyar TL ödeme yaptık. İlk ve ortaöğretimde burs alan öğrenci sayısı 2002 yılında yaklaşık 101 bin iken, 2018 yılında ise yaklaşık 261 bine ulaşmıştır. Kurduğumuz yeni üniversitelerle tüm gençlerimizin üniversite öğrencisi olma hayalini gerçeğe taşıdık. 2002 yılında 76 üniversite mevcut iken, 2018 yılında üniversite sayımızı 207’ye çıkardık. Üniversitelerde öğretim elemanı sayımız aynı dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış göstererek 74 binden yaklaşık 159 bine ulaştırdık. 2003 yılında yaklaşık 452 bin öğrenciye kredi verilirken, 2018 yılında 1,6 milyon öğrenciye burs ve kredi vermekteyiz. Engellilerin yükseköğretime girişte ve eğitim süreçlerinde eğitim almalarını kolaylaştırdık" diye konuştu.

Engelli çocukların eğitimi

Engelli çocukların eğitiminde önemli çalışmaların yapıldığını belirten Kırcalı, "Görme engelli öğrenciler için 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren braille (kabartma yazı) ile ders kitapları basılmakta ve öğrencilere ücretsiz dağıtımı sağlanmaktadır. Zihinsel engelli ve işitme engelli öğrenciler için eğitim materyallerini ücretsiz olarak dağıtmaktayız. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması için ücretsiz taşınması uygulamasına 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren başladık ve devam ettiriyoruz. Okullara engelinden dolayı gelemeyen ve taşıma imkanı olmayan öğrencilerimize ise evde ve hastanede eğitim hizmeti sağladık" şeklinde konuştu.