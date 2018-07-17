Kırkpınar’ın 2.’si Yılmaz’dan Başkan Tok’a ziyaret

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2. olan Şaban Yılmaz, şampiyona sonunda Samsun’a dönerek İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret etti.

Edirne’de yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finale çıkarak 2.’liği elde eden Şaban Yılmaz ayağın tozuyla, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret ederek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ndeki mücadeleler üzerine sohbet etti.

Spora vermiş olduğu katkı ve emeklerinden dolayı İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok’un kendisinde yeri bir başka olduğunu söyleyen Şaban Yılmaz, “Gönül isterdi ki Samsunumuza başpehlivanlığı getirelim ama olmadı. 2. olarak Samsunumuzu temsil ettik. Kaybedenin olmadığı kazananın Türkiye sporu olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sporseverler çok büyük mücadelelerin olduğu bir Yağlı Güreş izledi. Bizler de şehrimize gelir gelmez her daim bizlerden desteğini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’u da ziyaret ederek bu başarımızı paylaşmak istedim. Başkanımıza tekrar spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gösterdiği başarıdan ve gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Ata sporu yağlı güreşlerin tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli yeri var. Bu sporu yaşatmak hepimizin görevi. Bu sporu yaşatmak, geliştirmek, yaygınlaştırmak, yeni nesillere sevdirmek ve bu alanda yeni sporcular kazanmak için gerçekleştirilen bu güreş etkinliklerini fevkalade önemsiyorum. Bu vesile ile Edirne’de yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı sayı ile kaybeden Şaban Yılmaz kardeşimizi bizleri finallere kadar taşıdığı ve finallerde de başarıyla temsil ettiği için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Tok, Şaban Yılmaz ile birlikte fotoğraf çekilerek başarılarının devamını diledi.