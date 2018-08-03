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03 Ağustos 2018 10:59

Kırmacı: “Küpesiz hayvan almayın”

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, vatandaşların kurbanlarını seçerken dikkatli olmaları ve ’küpesiz hayvan almamaları’ uyarısında bulundu.

Kırmacı: “Küpesiz hayvan almayın”

03 Ağustos 2018 10:59


Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle açıklama yapan Nail Kırmacı, “Bakanlığımız çalışmalarıyla daha önceki yıllarda vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olan ’küpe sorgulama’ web sayfamız, bu yıl da Kurban Bayramı öncesi, TÜRKVET’te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla ‘https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/’ adresi üzerinden erişime açıktır. Söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Ayrıca kurban alacak kişiler ‘HaySag’ mobil uygulamasını cep telefonlarına indirip, küpe numarası sorgulayarak kurbanlarını güvenle alabilirler. Bakanlığımızca kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün kurban rehberi de web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın kurbanlarını alırken bilinçli olmalarını, bu vesileyle sağlıklı ve güven içinde bir bayram geçirmelerini istiyoruz” dedi.




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