Kırsal mahalleler meydanlarına kavuşuyor

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen tüm mahallelerde uygulanacak çalışma ile mahallelerin meydanları olacak. Köy iken mahalle statüsüne geçen Çandır ve Yeşiltepe Mahallelerindeki meydan çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tok, “Yeni ve modern yaşam alanları oluşturuyoruz” dedi.

Ayrım yapmadan mahallelere yönelik hizmet ve yatırımların artarak devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yeni mahallelerimizde yaptığımız çalışmalar ile hem yeni ve modern yaşam alanları oluşturuyoruz hem de çok eskilere dayanan köy-mahalle meydanı geleneğimizi yaşatıyoruz. Birçok ihtiyaca cevap verecek meydanlarımızı oluşturarak çevre düzenlemesini gerçekleştirirken yanı sıra da çocuk parkları, cami ve okulların tadilat ve yenileme çalışmaları, yol ve kaldırım yapımı gibi birçok hizmeti İlkadımlı kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Merkez mahallelerimizde yaptığım her çalışmayı hiç zaman kaybetmeden eşit hizmet dağılımı ile yeni mahallelerimize de ulaştırıyoruz. Bunun karşılığı olarak da vatandaşımızın teveccühleri bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Çok daha güzel bir İlkadım için el birliği ile çalışıyoruz. İnşallah çok kısa zamanlar içerisinde İlkadım ilçemizin bütün ihtiyaçlarını bir bir tamamlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.