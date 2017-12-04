Kırsal mahallelere yardım eli

Bafra’ya 70 kilometre mesafede bulunan Meşelitürkmenler Mahallesi Muhtarı Bayram Alkan’ın talebi doğrultusunda Umut Derneği ihtiyaç sahiplerinin sesine kulak verdi. Giysi, ayakkabı ve gıda paketlerinden oluşan yardım malzemelerini Meşelitürkmenler Merkez Mahallesi Ağlan’a götüren Umut Derneği, merkez mahallesi ve ona bağlı Melen, Kodaman, Karagöz, Oğlakçı, Meşeli, Tirkas ve Kadıoğlu yerleşim yerlerinde ikamet eden toplam 40 aileye dağıtılmak üzere Meşelitürkmenler Muhtarı Bayram Alkan’a teslim edildi.

Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Gönüllü vatandaşlarımızın derneğimize bağışlamış oldukları malzemeleri ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizlere taşıma olarak lojistik destek sağlayan Bafra Belediyesine ve desteklerini esirgemeyen gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.