Kırsal mahallelerin alt yapı sorunu çözülüyor

SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de hizmet vermeye başladıklarını hatırlattı.

2018 yılın da Bafra, Havza, Tekkeköy, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinin kırsal kesimde ihtiyaç duyulan mahallelerin kanalizasyon sorununu çözeceklerine dikkat çeken Muhlis Yeşilyurt, “Bafra ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde 1 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Havza ilçesi Demiryurt Mahallesi’nde 2,5 kilometre, Çamyatağı Mahallesi’nde bin 750 metre, Esenbey Mahallesi’nde bin 400 metre ve Şeyhler Mahallesi’nde ise 2,5 kilometre kanalizasyon hattını tamamlandık ” dedi.

Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi’nde 1,5 kilometre kanalizasyon hattının tamamlandığını kaydeden Yeşilyurt, “Kavak ilçesi Küçük Çukur Mahallesi’nde bin 150 metre kanalizasyon hattı yapıldı. Ladik ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde 500 metre kanalizasyon hattı bitirildi. Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi’nde 3 bin 300 metre, Dev Alan Mahallesi’nde 2 bin 800 metre ve Başfaki Mahallesi’nde 850 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. SASKİ Genel Müdürlüğünün iş makinaları ve personeli ile alt yapı çalışmaları yapıldı. Acil ihtiyaç duyulan kırsal kesimde mahallelerde alt yapı çalışmalarına 2018 yılı sonuna kadar devam edilecek” diye konuştu.

Köylerinin kanalizasyon sorunu olduğunu, SASKİ’ye ilettiklerini belirten Havza ilçesi Demiryurt Mahallesi Muhtarı Cemil Kurt, “SASKİ Genel Müdürlüğü bir ekip göndererek, etüt çalışmaları yaptırdı. Daha sonra alt yapı çalışmalarına başlandı. Alt yapı çalışmaları da kısa zamanda tamamlandı. SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt ve personeline teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt’un Havza ilçesi Demiryurt Mahallesi’ndeki inceleme gezisine İnşaat Mühendisi Atilla Akın, Çevre Mühendisi Nihal Gök Kartal ile İnşaat Teknikeri Yaşar Altuntaş katıldı.