Kırtasiye esnafı büyük marketlerden şikayetçi

Büyük marketlerin kendi alanları dışına çıkarak her türlü ürünü sattığını belirten İnanç, bu durumun küçük esnafın belini büktüğünü söyledi. Kırtasiye esnafının büyük marketlerle rekabet edemediğini kaydeden İnanç, kırtasiye esnafının yavaş yavaş kepenk kapattığını belirtti. Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla oranla fazla bir fiyat farkı olmadığını dile getiren İnanç, esnafın zam yapması durumunda iyice sıkıntıya düşeceğini söyledi.

"Büyük balık her zaman küçük balığı yutuyor"

Kırtasiye esnafının her yıl aynı sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Olcay İnanç, "Maalesef bu duruma bir önlem alınamıyor. Kırtasiyecilerimiz para kazanamıyor. Çünkü büyük bir rekabet ortamının içerisindeler. Büyük balık her zaman küçük balığı yutuyor. Bizim esnaflarımız bitme noktasında. Çünkü kırtasiyecilerimizin karşısında büyük marketler var. Büyük marketler ürünleri oldukça düşük fiyatlara alıyor dolayısıyla da ucuz fiyatlara satıyorlar. Ama bizim küçük esnafımızın böyle bir gücü yok. Bu durum bütün umudunu sezona bağlayan kırtasiyecilerimizi sıkıntıya sokuyor. Bu gün verilere bakıldığında bir çok kırtasiye esnafımız kapatmış durumda. Büyük marketlerle rekabet edecek güçte değiller. Maddi durumu iyi olan kırtasiyecilerimizin de buna ne kadar dayanabileceğini zaman gösterecek. Biz yıllardır büyük marketlere karşı yaşadığımız sıkıntıyı dile getiriyoruz. Ama hiç bir sonuç alamadık. Bu aslında sadece bizim sorunumuz değil pek çok sektör aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani mahalle aralarındaki küçük esnaflar ölüyor. Market dediğiniz zaman gıda ürünleri, temizlik ürünleri tarzında ürünlerin satılması akla geliyor. Ama bu gün bakıldığında büyük marketler televizyondan, cep telefonuna, çorabına kadar her şeyi satıyorlar. Branşı dışında her şeyi satıyorlar. Aldıkları ürünleri tırla alıyorlar. Bu da küçük esnafı bitiriyor. Bize, ya bu işi yapmayın kapatın bu dükkanları desinler yada bir öneri sunsunlar" dedi.

"Fiyatlarımız geçen sene ile hemen hemen aynı"

Kırtasiye ürünlerinde geçen sene ile bu sene arasında fazla bir fiyat farkının olmadığını belirten İnanç, "Fiyat bakımından geçen sene ile bu seneyi mukayese ettiğimizde fiyat farkı yok. Fiyat artışı olsa bile esnafımızın bunu uygulama şansı yok. Çünkü esnafımız bir rekabet içerisinde. Zaten esnafımız ürünleri alırken zamlı alsa bile o zammı uygulayamıyor. Kendi kar marjından düşürerek ürününü o şekilde satmayı düşünüyor. Rekabet ortamındaki esnafımız fiyat artışını uygulasa iyice sıkıntıya düşer. Fiyatlarımız geçen sene ile hemen hemen aynı" diye konuştu.