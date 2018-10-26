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Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurda zam yok

Bir zamanlar fiyatı altınla yarışan ıhlamurun 100 gramı 9 liradan satılıyor.


Kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelen, terlemeye teşvik eden ve ateş düşürme gibi birçok faydası olan ıhlamur, faydalarının yanı sıra zaman zaman da fiyatıyla gündem oluyordu. Samsunlu aktarlar bu sene ıhlamura zam yapılmadığını ve geçen seneki fiyatlardan satışa sunulduğunu söylediler.


Ihlamurun bu sene bol olduğunu ve zam yapılmadığını ifade eden aktar Recai Doğanay, “Kış aylarında soğukların başlamasıyla birlikte ıhlamur başta olmak üzere birçok bitkiye ve çaya rağbet artıyor. Vatandaşlar ıhlamur, ekinezya, zencefil, tarçın, karanfil, hatmi çiçeğine ilgi göstermeye başladı. C vitamini ihtiyacını karşılamak, vücut direncinin arttırılması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için bu çaylar tercih ediliyor. Bu bitkilerin hepsi bir karışım olarak da satılıyor, ayrı ayrı da demlenip kullanılabiliyor. Bu bitkiler 15 dakika kaynatıldıktan sonra limon ilavesiyle tüketilebiliyor. Vatandaşlar en çok ıhlamura rağbet ediyor. Bu sene ıhlamurda bolluk var. Geçen seneki ıhlamur fiyatlarına zam gelmedi. Aynı fiyatlardan satıyoruz. Genelde 100 gramlık paketler tercih ediliyor. 100 gramını 9 liradan satıyoruz. Toptan alanlara ise kilosunu 70 liradan veriyoruz” dedi.


Vatandaşlar da kış aylarında en çok ıhlamur çayını tercih ettiklerini ifade ettiler.

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