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05 Temmuz 2017 13:09

Kıskandığı eski kız arkadaşını bıçakladı

Samsun’da 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisiyle kıskançlık yüzünden tartışan şahıs, genç kızı kolundan ve bacağından bıçakla yaraladı.

Kıskandığı eski kız arkadaşını bıçakladı

05 Temmuz 2017 13:09


Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (25) adındaki bir şüpheli, 3 ay önce sevgilisi olan P.S.A. (26) adındaki genç kadını otomobiliyle evinin önünden aldı. İkili bir müddet gezdikten sonra iddiaya göre aralarında kıskançlık yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli A.A., eski kız arkadaşı P.S.A.’yı darp etmeye başladı. Ardından üzerinde bulunan bıçağı çıkartan şüpheli, genç kızı sol kolundan ve sağ bacağından yaraladı.


Genç kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.




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