Kışla’da 750 metre uzunluğunda dev iftar

İlkadım Belediyesi tarafından Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde organize edilen komşu iftarları, gönül sohbetleri ve Kur’an ziyafeti programları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Her akşam farklı bir mahallede kurulan komşu iftarları ve farklı camilerde organize edilen gönül sohbetleri ve Kur’an ziyafeti programları ile vatandaşlar Ramazan ayını manevi ikliminde yaşıyor.

İlkadım Belediyesi, "Komşu İftarları" programı çerçevesinde Kışla ve Tepecik Mahallesi sakinleri ile Kışla Mahallesi Gebi Caddesi’nde bir araya gelerek oruçlarını açtı. Yağan Yağmura rağmen vatandaşlar tarafından Komşu İftarları programı yoğun ilgi gördü.

Gönül Sohbetleri ve Kur’an Ziyafeti

Her akşam farklı bir camide Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak düzenlenen Gönül Sohbetleri ve Kur’an Ziyafetleri kapsamında Kıran Yeşiltepe Camisi’nde, Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi Nebi Yaşar ve İstanbul Eyüp Sultan Camisi Müezzin Kayyımı Halit Törün, eşsiz bir Kur’an ziyafeti verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından teravih namazı sonrası vatandaşlara lokma dağıtıldı.

7’den 70’e herkes aynı iftar sofrasında

Komşu İftarları’nın kardeşlik sofrasına dönüştüğünü ifade eden Tok, 7’den 70’e herkesin aynı iftar sofrasında bir araya geldiği, mahalle sakinlerinin kaynaşmaya vesile olduğu Komşu İftarları’nın aynı ekmeği bölüşen insanların birbirleri arasındaki kardeşliğini, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiğini söyledi.

Teravih namazı çıkışında vatandaşlar sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, her fırsatta halkın arasında olmayı fırsat bildiğini kaydetti. Belediye olarak her yıl düzeni olarak organize ettikleri komşu iftarlarının örnek olduğunu ifade eden Başkan Tok, "Kardeşliği dayanışmayı ve birliği amaçladığımız iftarlarımızda halkımıza hem hal, dertlerine ortak, sofralarına misafir olmak için bir araya geliyoruz. Her kuşaktan insanın aynı ortamda bulunduğu iftarlarımızda toplumsal yapının temel taşı olan aileyi oluşturuyoruz. İlkadım halkıyla her akşam kucaklaşarak ailemizi genişletiyoruz" dedi.