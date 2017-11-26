Kız arkadaşına laf atana benzettiği polise saldırdı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki M.F.B. sokakta karşılaştığı sivil kıyafetli polis memuru H.A.’yı (26) kız arkadaşına laf atan kişi zannederek saldırdı. Bu sırada etkisiz hale getirerek gözaltına alınan M.F.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.F.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.F.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.