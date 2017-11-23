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23 Kasım 2017 17:06

Kız arkadaşının evinde ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde çay ocağında çalışan genç, kız arkadaşının evinde ölü bulundu.

Kız arkadaşının evinde ölü bulundu

23 Kasım 2017 17:06


Olay, Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşının taşınmasına yardım eden Orhan K. (30), arkadaşının evindeki kalan son eşyaları kolilemek için gittiği evde ölü bulundu. Evin perdelerinin açık olmasından dolayı Orhan K.’yi gören karşı komşu polisi arayarak evin içinde yerde yatan birinin olduğunu söyledi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil ekipleri eve girdiklerinde Orhan K.’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlendi.


Olayı duyan annesi Fatma K. olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Kardeşi ise hayatını kaybeden Orhan K.’nin kız arkadaşına bağırarak sitem etti. Sinir krizleri geçiren anne Fatma K. 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından önce Bafra Devlet Hastanesine ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun’a gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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