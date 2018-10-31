Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve bir kola firması ortaklığında geliştirilen proje doğrultusunda 2018'de 30 ilde gerçekleştirilen eğitimler yoluyla 9 bin kadına ulaşıldı.

Samsun da proje şehirlerinden biri olarak öne çıkarken, OMÜ'de bu hedef doğrultusunda “Finans Bilinci” eğitimi verildi. OMÜ Sosyal Hizmet Topluluğunca organize edilen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'ndaki eğitim, Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi Operasyon Koordinatörü Uğurcan Top tarafından verildi. Eğitime; akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti.

“Hedefimiz ülkemizdeki eğitim ve gelişmişlik seviyesini yukarı taşımak”

Sunumunda Habitat Derneği hakkında kısaca bilgiler veren Koordinatör Uğurcan Top, derneğin, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan ilk derneklerden biri olduğunu ve 1996'daki Habitat Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasında aktif rol alan bir sivil toplum örgütü olarak öne çıktığını vurguladı. Uğurcan Top, üstlenmiş oldukları sorumluluğu ise, “Bu doğrultuda hedefimiz; sosyal sorumluluk projeleri üretip, ülkemizdeki eğitim ve gelişmişlik seviyesini ileriye taşımak. Bu nedenle kimseden maddi olarak herhangi bir bağış almıyoruz. Tamamen yurt dışından sağladığımız fonları Türkiye'deki gençler, kadınlar, çocuklar ve kırsal kesimdeki insanlar için kullanıyoruz” sözleriyle aktardı.

Eğitiminde; finansal okuryazarlığı “Kişinin para kullanımı ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması ve etkili karar verme yetisi” olarak tanımlayan Koordinatör Uğurcan Top, finansal hedefler, bütçe, borçlar, birikim vb. alt başlıklarla da parayı hayatımızda nasıl konumlandırmamız gerektiğine dair katılımcılarla interaktif bir iletişim gerçekleştirdi.

“Finansal okuryazarlık iş hayatında zamansal okuryazarlığa dönüşüyor”

Hayatta hedef belirlemenin önemine dikkat çeken Uğurcan Top; bu hedefin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve süreli olmasının bireyi başarıya ulaştıracağına işaret ederek, “Öncelikle hayal etmeli, hedef belirlemeli ve bunu önceliklendirmelisiniz. Para yönetimi bir anlamda hayat yönetimidir. Bu bir denklem ve her zaman geçerliliğini koruyor. Başkalarını baz alarak yapacağımız planlar ve projeler bizleri yanlışa sürükleyebilir. Zira herkesin hedefi ve hayali farklı. O nedenle elimizde bize rehberlik edecek, elimizden tutacak planlarımızın olması gerekiyor. İş hayatına atıldığınızda zaten bir süre sonra da finansal okuryazarlığın yoğun iş temposundan dolayı zamansal okuryazarlığa dönüştüğünü göreceksiniz. Yani zamanı verimli kullanma zorunluluğunuz ortaya çıkıyor”

diye konuştu.

Kız Kardeşim Projesi'nin detaylarına değinen Uğurcan Top, “Finansal Okuryazarlık”, Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Girişimcilik” ve “İletişim” olmak üzere 4 eğitim müfredatı belirledikleri bilgisini paylaşırken, eğitimleriyle de kadınların kişisel finans kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığının arttırılması gibi konular ile birlikte bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Söz konusu projeyle ilgili daha geniş kapsama www.kizkardesim.net adresinden ulaşılabilir.