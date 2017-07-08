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08 Temmuz 2017 01:09

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Samsun’da kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

08 Temmuz 2017 01:09


Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden bir grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. yanında bulundurduğu bıçakla, tartıştığı D.Y.’yi sol karın boşluğundan yaraladı. Yaralandıktan sonra olay yerinden uzaklaşan ve kısa süre sonra pompalı tüfekle bıçaklandığı yere gelen D.Y., kendisini yaralayan S.Ç.’ye ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralanan S.Ç., olay yerinden uzaklaştı.


Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda yaralanan D.Y., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışan S.Ç.’nin peşine düştü.


Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürüyor.




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