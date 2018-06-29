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29 Haziran 2018 15:46

Kız yurdu önündeki cinayetin failini yakalayanlar ayın polisi seçildi

Samsun’da kız yurdu önünde 1 kişinin öldüğü, 2’si üniversite öğrencisi 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayının failini kısa sürede yakalayan polisler Samsun’da ’ayın polisi’ seçildi.

Kız yurdu önündeki cinayetin failini yakalayanlar ayın polisi seçildi

29 Haziran 2018 15:46


Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Turgut Özal Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2’si üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere 4 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı Ramazan A.’yı kısa süre içinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda görevli polis memurları Tufan Odabaşı, Kenan Acar ve Mahmut Demir, "2018 Mayıs Ayının Polisi" seçilerek onurlandırıldı.


Şüpheli şahsın yakalanmasında görev bilinci ile hareket etmeleri, duyarlı, özverili, dikkatli ve titiz davranmalarından dolayı mesai arkadaşlarına örnek teşkil edeceğinden ve halkın polise olan güvenine katkı sağladığından "2018 Mayıs Ayının Polisi" seçilen polis memuru Tufan Odabaşı, Kenan Acar ve Mahmut Demir’in fotoğrafları ve olayın geçmişinin yer aldığı yazı Samsun Emniyet Müdürlüğü binası girişindeki lobide bulunan ayın polisi panosuna asıldı.




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