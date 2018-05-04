Kızılay Genel Başkan Vekili Turunç’tan ‘kan bağışı’ çağrısı

Her an muhtaç olabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) davetlisi olarak Samsun’a gelen Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, verdiği “Türk Kızılayı Kan ve Kök Hücre Bağışı” konferansıyla üniversite gençliğinin bu konudaki algı ve farkındalığına katkıda bulundu.

Üniversitenin Öğrenci Konseyi, Genç Kızılay Topluluğu ile Tıp Öğrencileri Birliğinin ortaklığı ve “Öne Çık, Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlediği etkinlik Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi öğrenciler, Kızılay’ın Fakültedeki kan bağış noktalarında kan vererek örnek bir davranış sergileyip ihtiyaç sahiplerine umut oldular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte selamlama konuşması yapan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şen bir bağışçı olarak bu bilince 18 yaşında ulaştığını belirterek katılım gösterenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasında söz alan Türk Kızılayı Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Habib Demirel de kan ve kök hücre bağışının, âdeta bedenimizin zekâtı olarak düşünülmesi gerektiğine vurgu yaparak bu konuda duyarlılık gösteren herkese gönül dolusu teşekkürlerini iletti.

Ardından kan ve kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut olabilmenin ne kadar kolay olduğunu aktarmak için katılımcılara hitap eden Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü ve aynı zamanda OMÜ Tıp Fakültesi mezunu Dr. Muhsin Yıldırım, yapmış olduğu sunumda genel olarak Türk Kızılayının kan ve kök hücre bağışı kapsamında bulunduğu faaliyetleri video görüntüleri ve görseller eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

“Kızılay, Ulusal Güvenli Kan Temini Programı’nı hayata geçirdi”

Dr. Yıldırım Türk Kızılayı olarak toplumda kan ve kök hücre bağışı algısını ve hassasiyetini canlı tutmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Ancak maalesef bu konuda yeteri kadar bağışçı bulunamıyor. Kızılay bilgi ve birikimiyle 2005 yılında ‘Ulusal Güvenli Kan Temini Programı’nı hayata geçirerek ülkemizin kan ihtiyacının tamamını, gönüllü ve düzenli bağışlarla karşılamak adına tekrardan bir çalışma başlattı. Bu anlamda Türkiye’de 18 bölge oluşturuldu ve bölgesel kan bankacılığı açısından her bölge kendi sorumluluk sahasındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini içeren Orta Karadeniz Bölgesi bizim sorumluluk alanımız. Mobil çalışmalar ve sabit kan noktaları ile toplumdaki bireyleri kan bağışına davet edip bağışlanan kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

“TÜRKÖK Projesi’yle ülkemizin kemik iliği bankasını oluşturacağız”

Ülkemizde büyük bir eksiklik olarak hissedilen kök hücre bağışına dair Kızılay’ın faaliyetlerine de değinen Dr. Yıldırım bu süreç hakkında “Kök hücre bağışçısı konusunda da artık bir şeyler yapılması gerekiyordu ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte TÜRKÖK Projesi’ni başlattık. 2013’te protokol imzalandı ve bu projeyle ülkemizin kemik iliği bankasını oluşturacağız. Günümüzde dünyada 30 milyona yakın kök hücre bağışçısı var. TÜRKÖK ile bizim hedefimiz ülkemizde en az 500 bin gönüllü bağışçıyı sisteme entegre etmek. Türkiye’de kök hücre nakilleri genelde hasta yakınlarının bağışıyla yapılıyor. Bu anlamda bu işi çözmek için ulusal veri bankasına ihtiyaç vardı ve TÜRKÖK ile de bu süreç ve yapılanma başlamış oldu.” şeklinde konuştu.

Samsunlu Ferah bebeğin yaşama tutunmasını sağladı

Kök hücre bağışıyla bir hastaya umut olup onun sağlığına kavuşmasını sağlayan Melike Ersayın Güven de kök hücre nakli konusundaki farkındalığa sosyal mecra üzerinden sahip olduğunu belirttiği konuşmasında, Samsunlu Ferah adlı bebeğin hayata tutunmasındaki fedakârlığını ve yaşadıklarını katılımcılara aktardı.

“Milletimizin genetiğinde var olan yardımlaşma ve paylaşma duygusuyla insanlara ulaşıyoruz”

“Türk Kızılayı Kan ve Kök Hücre Bağışı” konferansıyla da katılımcılara seslenen Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ise konuşmasının başlangıcında, Kızılay’ın Türk milleti adına iyilik hareketine yıllarca devam edeceğini vurgu yaptı. Dünyanın neresinde bir mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlar varsa onların dinine, diline, ırkına, etnik kökenine bakmadan iyilik hareketini samimi ve iyi niyetle sürdürdüklerine işaret eden Başkan Vekili Turunç, “Bizler milletimizin genetiğinde var olan yardımlaşma, paylaşma duygusu ve anlayışıyla insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Son 20 yılın en büyük felaketlerinde bizzat ekip başkanı olarak bulundum. Hem Kızılay olarak hem de Türkiye’den birçok sivil toplum ve yardım kuruluşlarıyla seferber olduk. Bizim anlayışımız, ruhumuz, duygularımız; ne sayarsanız sayın, bunların hepsinin başında iyilik ve güzellik var. Tabii bu hasletler bütün insanlık için geçerli. Binlerce gönüllümüz var ve bu güzel insanlar çoğu zaman cebinden harcayarak dünyanın farklı ülkelerinde insanlık namına görev alıyor” diye konuştu.

“En büyük kazanımınız gönlünüzdeki sevgi olacaktır”

Konuşmasında iyiliğin bulaşıcı olduğunu dile getiren Başkan Vekili İsmail hakkı Turunç öğrencilere yönelik, “Bu duyguyu yaşadığınız zaman bir daha bundan kurtulamazsınız. Size el uzatmış mağdur ve mazlum bir insanın feryadına, yardım çığlığına bir insan olarak kayıtsız kalamazsınız. Bu bambaşka bir duygudur. Ben bin yıl yaşasam bin yıl yorulmadan koşacak kadar bir sevgiyi ve muhabbeti iyilik hareketinin içerisinde buldum. Onun için fırsat bulduğunuzda - Kızılay veya hangi gönüllü kuruluşlarla bağınız varsa- bu faaliyetlerin ve sürecin içinde yer alın ve mutlaka dünyanın farklı coğrafyalarına gitmeye çalışın. Hem uluslararası tecrübeleriniz artar hem oradaki insanların yaşamlarına tanık olursunuz. Zira bu insanların iyilere ve iyiliğe ihtiyacı var. Küçük bir çocuğun başını okşamanız yahut bir hastayı ziyaret etmeniz onların gönlünde farklı duygulara vesile olur. İnanın en büyük kazanımınız gönlünüzdeki sevgi olacaktır” sözlerine yer verdi.

“Türkiye’de kan bağışı oranı yüzde 15-16 seviyelerinde”

Avrupa’da kan bağışı oranının yüzde 43’ler seviyesinde, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 15-16’larda olduğuna dikkat çeken Turunç, “Lütfen bu konuda hassas davranalım çünkü kan size de lazım, sevdiklerimize de lazım. Her an muhtaç olabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Başınıza geldikten sonra nerede bu Kızılay, nerede bu devlet dememek için doğru ve güzel olan şey, sağlayacağınız katkılardır. Sadece bağışçı olarak değil, Kızılay’ın farklı faaliyetlerinde görev alarak Kızılayımızı daha da güçlendirelim. Çünkü bizlere yakışan ve yaraşan budur. Organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan Üniversitemize, yönetici arkadaşlarımıza, topluluklarda yer alan genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız, iyi ki Kızılay ve Türkiye var” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmasının ardından Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç’a etkinlik anısı olarak Türk Kızılayı Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Habib Demirel tarafından plaket takdim edilirken etkinlik toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.