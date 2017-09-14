Kızılırmak Deltası Doğa Okulu 8. Dönem mezunlarını verdi

dönem mezunlarını verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden kabul edilerek bir araya gelen 30 öğrenci 10 günlük bir eğitim programından geçti. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu programda öğrenciler Kızılırmak Deltası ile ilgili birçok farklı konuda alanında uzman kişilerden uygulamalı eğitimler aldı. Eğitim boyunca doğayla iç içe olan öğrenciler Kızılırmak Deltası’nın sadece Kuş Cenneti’nden ibaret olmadığını ve birçok habitata ev sahipliği yaptığını gözlemledi. Zengin vejetasyon varlığı, sucul ekosistemler, böcek popülasyonları, sulak alanlar, geniş meralar ve manda yetiştiriciliği ile ilgili çalışmaları doğal hayat içerisinde yaşayarak öğrendiler. Katılımcıların edindikleri bu deneyimler ile günlük hayatlarında doğaya karşı daha duyarlı olmaları, bakış açılarını değiştirmeleri ve edindikleri bilgileri kendi çevrelerine aktarmaları hedeflendi. Çevre ve insan ilişkisi kapsamında doğayı anlayan, bölgeyi tanıyan ve çevre bilinci kazanan katılımcılar kapanış yemeği eşliğinde katılımcı belgeleri verilerek uğurlandı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, “Ülkemizin değişik şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen 30 öğrencimizi (lisans ve lisansüstü) Ondokuz Mayıs Üniversitemizin ev sahipliğinde 10 gün süresince 15 eğitmen 12 rehber ile ağırladık. Doğa ve bilimin buluşma noktası olan Kızılırmak Deltası’nda uygulamalı eğitim alan öğrencilerimiz 8. kez mezun oluyor. Bu öğrencilerimiz gittikleri şehirlerde bilimle toplumu buluşturacak elçilerimizdir. Kızılırmak Deltası artık sadece Kuş Cenneti olarak değil aynı zamanda bir eğitim laboratuvarı olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir” dedi.