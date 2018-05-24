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24 Mayıs 2018 13:22

Kızılırmak Deltası “Su Ayakizi Raporu” Değerlendirme Çalıştayı

Samsun’un İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesi kapsamında "Su Ayakizi Raporu" hazırlandı.

Kızılırmak Deltası “Su Ayakizi Raporu” Değerlendirme Çalıştayı

24 Mayıs 2018 13:22


Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje raporu, düzenlenecek çalıştayda kurum ve kuruluşlara sunulacak.


Geçen yılın eylül ayında başlayan Kızılırmak Deltası su ayakizi çalışması tamamlandı. Jeolog, hidrobiyolog, ornitolog, botanik uzmanı, ziraat mühendisi, sosyolog, çevre mühendisi ve coğrafi bilgi sistemi uzmanlarının görev aldığı çalışma 7 ay sürdü. Saha çalışması, veri toplama, bölge halkı ve paydaş kurum ve kuruluşlarla görüşme, ortak akıl toplantısı, verilerin analizi ve raporlaştırma süreçlerinden sonra hazırlanan su ayakizi raporu, Kızılırmak Deltası Su Ayakizi Raporu Değerlendirme Çalıştayı’nda ortaya konacak.


Çalıştay, 25 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde yapılacak.




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