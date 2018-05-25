Kızılırmak Deltası’nda 350 kuş türü tespit edildi

Samsun’un İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesi kapsamında "Su Ayakizi Raporu" hazırlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje raporu, düzenlenen, "Su Ayakizi Raporu Değerlendirme Çalıştayı" ile sunuldu. Geçen yıl Eylül ayında başlayan Kızılırmak Deltası Su Ayakizi Raporu çalışmasında; jeolog, hidrobiyolog, ornitolog, botanik uzmanı, ziraat mühendisi, sosyolog, çevre mühendisi ve coğrafi bilgi sistemi uzmanlarının görev aldığı çalışma 7 ay sürdü. Saha çalışması, veri toplama, bölge halkı ve paydaş kurum ve kuruluşlarla görüşme, ortak akıl toplantısı, verilerin analizi ve raporlaştırma süreçlerinden sonra hazırlanan su ayakizi raporu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen çalıştayda paylaşıldı.

Proje Koordinatörü Mehmet Huntürk, proje ile ilgili genel bilgiler paylaştı. Kızılırmak Deltası Sulak Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda Peyzaj Yüksek Mimarı Rabia Nurhan Dündar “Su Ayak İzi Tespit ve Bulgular”, Jeoloji Mühendisi-Hidrojeolog Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Şener “Hidrojeolojik Analizleri, Su Kimyası-Kalite Özellikleri, Kirletici Kaynakların Değerlendirilmesi” ve Jeoloji Mühendisi-Hidrojeolog ve Öğretim Görevlisi Erhan Şener “Kızılırmak Deltası’nda Su Yönetimi Modellenmesi” konularında sunum yaptı.

Raporda neler yapıldığından bahseden Peyzaj Yüksek Mimarı Rabia Nurhan Dündar, "Yaptığımız literatür ve arazi çalışmalarına bakıldığında en güncel şekliyle; 350 adet kuş türü, 42 adet memeli türü, 35 adet balık türü, 13 adet sürüngen türü, 12 adet amfibi türünün Samsun Kızılırmak Deltası’nda yaşadığını tespit ettik. Bunun dışında manda ve yılkı atları gibi diğer canlı türleri ile ilgili de çalışmalar yaptık. Alanımızda habitat çeşitliliği çok fazla. Bu durum canlı çeşitliliğini üst düzeyde olmasının en önemli etkenlerinden biri. Mevcut arazi kullanımı değişimlerini ortaya koyduk. Tarımsal alanların kullanımını da inceledik. Bu konular içerisinde bizi en fazla ilgilendiren çeltik konusuydu. Çünkü çeltik suyun bol olduğu yerlerde yetiştiriliyor. Geçmişten günümüze çeltik konusunu analiz ettik. Kızılırmak Deltası’nda çeltik yetiştiriciliği 2017 yılında yüzde 70 oranlarına yaklaştığını gördük. Çeltik yetiştiriciliği her yıl yüzde 5 oranında artış gösteriyor. İlerleyen yıllarda çeltik yetiştiriciliğinin artacağını düşündüğümüzde suyun kullanımı noktasında bir yönetim sisteminin oluşturulmasına karar verdik" dedi.

Soru ve cevap bölümünün ardından program sona erdi.