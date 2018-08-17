Kızılırmak’ta erkek cesedi bulundu

Samsun-Sinop karayolu üzerinde bulunan Kızılırmak köprüsü altında suda yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri suda bulunan şahsı çıkarttılar. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.