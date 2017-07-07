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07 Temmuz 2017 16:54

KKKA ile mücadele

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, büyük ve küçükbaş hayvanlarda kenelere karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KKKA ile mücadele

07 Temmuz 2017 16:54


Hayvanlarda görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı, Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından, hastalık riskinin olduğu ilçelerde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara dönemler halinde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği ektoparaziter ilaçların ücretsiz olarak uygulanmasına devam ediliyor.


Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bekir Karaosmaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birer ay arayla dört dönem halinde yapılması planlanan uygulama kapsamında ilk iki dönemde toplam 176 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş hayvana ektoparaziter ilaç uygulaması yapılmıştır. Kenelere karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda uygulanan ilaçlama çalışmaları ile kenelerin kan emme zincirinin kırılarak kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle risk altındaki çiftçilerdeki hastalık bulaşma ihtimalinin azaltılması hedeflenmektedir” dedi.




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