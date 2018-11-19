İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasından şiddet gören Iraklı kadın kurtulmak için kendini pencereden attı

Samsun’da kendisini eve kilitleyen kocasının darp ettiği Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı.

Samsun'da kendisini eve kilitleyen kocasının darp ettiği Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için kendisini evlerinin penceresinden aşağı attı. Yaralanan Iraklı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı koca ise polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.


Komşular ve görgü şahitleri ise kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan Baydah Idrıs Hasan Hasan, kocasının kendisini sürekli darp edip şiddet uyguladığını, kendisini eve kilitlediğini ve yine şiddet uygulayınca elinden kurtulmak için pencereden atladığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.