’Kodlama Kampı’nda Samsun’u temsil ettiler

Başarılı öğrenci ve öğretmenlerin bir araya getirilerek deneyimlerinin paylaşılması, iyi örneklerin çoğaltılması ve öğrencilere çeşitli yönlendirici eğitimlerin verilerek geleceğin yazılımcılarına destek verilmesi amacıyla YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Manisa’da Fatih Projesi Kodlama Kampı düzenlendi.

30 ilden 60 öğretmen ile 130 öğrencinin katıldığı kampta Samsun ilini Kodlabafra Projesi yürütücüsü Orhan Gazi Demirci ve Samsun Kodlasam Proje Koordinatörü Bülent Koçak ile Miraç Kesim, Burak Ürkün, Çağrı Atalar, Salih Çağlayan’dan oluşan 4 Bafralı öğrenci temsil etti.

Açılış konuşmasında, TÜBİTAK Yarışmasında birinciliği olan, Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Bafralı Selçuk Halep, geleceğin yazılımcılarına hitap ederek deneyimlerini aktardı.

Kodlabafra proje yürütücüsü olan Orhan Gazi Demirci tarafından diğer illerden gelen öğretmenlere ve öğrencilerine bilgisayarsız kodlama atölye çalışması yapılarak drama ile kodlama öğretiminin, algoritmik düşünme becerisi kazanma yolları uygulamalı olarak anlatıldı.

3 günlük kamp boyunca öğrenciler kodlama ile alakalı programlar ve yazılımlar konusunda eğitim aldılar. Ayrıca kodlama ve robotik yarışmalarına katıldılar.