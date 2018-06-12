Köktaş: "7,4’lük büyüme ile gerekli cevap verildi"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Bafra ve Tekkeköy ilçelerinde bir dizi programlar gerçekleştirdi. Bafra ilçesinde esnaf ziyareti yapan Milletvekili Köktaş, akşam ise iftar programında şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile buluştu. Köktaş, Tekkeköy ilçesinde ise Organize Sanayi Bölgesi’nde faliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, firma sahipleri ve çalışanları ile buluştu. İftar programında bir konuşma yapan Köktaş, "Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı canı pahasına koruyan, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin sağlanması sırasında yaralanan gazilerimiz ve yakınları ile bir arada orucumuzu açtık. Bugün güven için de iftarlarımızı yapıyorsak onların sayesinde. Rabb’im bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Ruhları şad olsun" dedi.

"İhracatımızı 4,5 kat artırdık"

Güven ve istikrarın olduğu yerde işverenin yatırım yaptığını belirten Köktaş, "AK Parti iktidarları 16 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet ediyor. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında büyük bir başarı öyküsü gerçekleştirerek Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük, ihracatımızı 4,5 kat artırdık. Bugün dünyada yapılan 10 büyük eserden 6 tanesi Türkiye’de yapılıyor. İşte son açıklanan rakamlara göre; Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 7,4 büyüdü. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevap verilmiş oldu. Yeni havaalanları, köprüler, tüneller, organize sanayi bölgeleri, bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, üniversiteleriyle, şehir hastaneleriyle, yurtlarıyla projeler hizmete dönüşüyor. Şimdi bakıyoruz muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarına ağızlarında bir satıyoruz, yıkıyoruz şarkısı. Yatırımları durduracağız diyorlar. Hedefleri Recep Tayyip Erdoğan. Bunu başarırsak Türkiye’nin hedeflerinin gerçekleşmesinin önüne geçmiş oluruz düşüncesindeler. Milletimiz bugüne kadar buna izin vermedi, 24 Haziranda da istikrarına ve istikbaline sahip çıkarak Türkiye’nin önünde hiç kimse duramaz, durmak yok yola devam diyecektir" diye konuştu.