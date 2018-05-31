Köktaş: "Güçlü iktidar, güçlü Meclis, sürekli istikrar"

Güçlü iktidar, güçlü Meclis, sürekli istikrar için durmak yok yola devam" dedi.

Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde bir dizi programa katıldı. İlçelerde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Köktaş, kendisine iletilen talepleri tek tek not alarak takipçisi olacağını iletti.

"Güçlü Türkiye’nin kapıları açıldı"

Programlarda konuşma yapan Köktaş, "Milletimizin büyük destekleri ile birlikte 16 yıldır ülkesine büyük hizmetler yapan AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke haline geldi. Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere, siyasi istikrarın sağladığı güven ve kalkınmayla milletimizin refahı yükseldi. Türkiye’nin ve milletimizin güçlü olması aynı zamanda bölge ülkeleri için de büyük bir güvence haline geldi. Çünkü, coğrafi konumumuz, tarihimizle, komşularımızla Türkiye’ye pahalı bir arsa üzerinde oturuyor. Bu anlamda da önemli bir sorumluluk almış oluyor. Bugüne kadar çevremizdeki ülkelerin toprak bütünlüğü, iç barışı, etnik yapısı ne olursa olsun insanların huzuru için ortaya koyduğumuz fedakarlıklar ve dayanışmayı tüm dünya görüyor. Biz her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduk, bundan sonra da yolumuzda, istikametimizde hiçbir sapma, savrulma olmadan devam edeceğiz. 16 Nisan halk oylamasında milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyerek bu değişikliği onayladı. Bu karar ile birlikte, kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve özgürlükler temelinde daha güçlü hükümet, daha güçlü Meclise sahip Türkiye’nin kapılarını da açmış oldu. Şimdi de alınan seçim kararı ile daha fazla vakit geçirmeden hükümet sistemi değişikliği, güçlü meclis için millet iradesinin oluşumuna fırsat verilmiştir" diye konuştu.