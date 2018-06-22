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22 Haziran 2018 15:35

Köktaş: “Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok”

AK Parti Samsun Milletvekili ve Adayı Fuat Köktaş, Türkiye’nin bu saatten sonra zaman kaybına tahammülünün olmadığını söyledi.

Köktaş: “Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok”

22 Haziran 2018 15:35


Fuat Köktaş, 24 Haziran seçim çalışmalarını Çarşamba, İlkadım ve Canik ilçelerinde sürdürdü. Milletvekili Köktaş programlarında yaptığı konuşmalarında şunları söyledi: "24 Haziran’a artık saatler kaldı. Samsun’un merkez ve ilçelerinde günlerdir programlar yapıp hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Sahadaki coşku ve heyecandan görüyoruz ki Samsunlular kararını vermiş, 16 Nisan halk oylamasında evet diyerek onay verdikleri yeni hükümet sisteminin, ilk cumhurbaşkanını milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmeye ve güçlü bir Meclis için de AK Parti’ye mührü vurmaya hazır. Özgür, müreffeh ve saygın bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Bir yandan önümüze çıkan engelleri milletimizle birlikte aşarken, diğer yandan her alanda ülkemize yeni hizmetler ve eserler kazandırdık. Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yoktur. Yeni yönetim sistemimizle birlikte ekonomik büyümemizde ve sosyal refah artışımızda çok daha güçlü bir sıçrama yapmanın vakti gelmiştir. Bunun için vakit Türkiye vakti, vakit Samsun vakti diyoruz.”




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