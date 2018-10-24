Kombiyi gasp etmek isteyen 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da bir apartman girişindeki doğalgaz kombisini gasp etmek isteyen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptıkları öğrenilen T.T. ve İ.M. bir apartman girişinde doğalgaz kombisini çalmak istedi. Kombinin sahibi olaya müdahale edince, şüpheliler ve kombi sahibi arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında kombinin sahibi elinden yaralanırken, 2 şahıs da olay yerinden kaçtı.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili T.T. ve İ.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen 2 genç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.