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01 Aralık 2017 18:36

Komşusunun öldüğü kaza yerine giderken kalp krizi geçirip öldü

Samsun’da bir kişi, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak ölen komşusunun acı haberini alınca olay yerine giderken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Komşusunun öldüğü kaza yerine giderken kalp krizi geçirip öldü

01 Aralık 2017 18:36


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Saray Mahallesi’de bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Sağlam (29) tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Bu sırada olayı fark eden köylüler başka bir traktör yardımıyla Burhan Sağlam’ı çıkardı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Burhan Sağlam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Burhan Sağlam’ın komşusu olan Cafer Zorlu (67) kazayı haber alınca olay mahalline gitmek için koşarak yola çıktı. Kaza yerine yaklaşan 3 çocuk babası Cafer Zorlu, olduğu yere yığılıp kaldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cafer Zorlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Vezirköprü savcısı her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı.




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