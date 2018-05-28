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28 Mayıs 2018 19:41

Kontrolden çıkan cip devrildi: 1 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip devrildi: 1 yaralı

28 Mayıs 2018 19:41


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Atatürk Buları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 55 YD 800 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı levhasına çarparak devrildi. Devrilen Cip yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarparak durdu. Yaralanan cip sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor




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