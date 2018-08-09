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09 Ağustos 2018 16:03

Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin ormanlık alana uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

09 Ağustos 2018 16:03


Olay, Samsun-Ankara karayolu üzeri Adalar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim V. idaresindeki 34 DA 9586 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ormanlık alana girdi ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü İbrahim V. ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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