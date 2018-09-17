Kontrolsüz kavşakta trafik karmaşası

Samsun'da kontrolsüz kavşakta oluşan araç trafiği, ilginç görüntüler ortaya çıkardı

Okulların açılması ile birlikte artan trafikte enteresan olaylar yaşanmaya başladı. Atakum ilçesinde kontrolsüz bir kavşakta sıkışan trafikte araçlar ne tarafa gideceklerini şaşırdı. Olayın yaşandığı saatlerde bir vatandaş ilginç trafik karmaşasını cep telefonuna kaydetti. Dört yolun kesiştiği kavşakta araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kimi olduğu yerde kalırken kimi ise karşı şeride geçerek ilerlemeye çalıştı. Görüntülerin sonunda neyse ki herhangi bir trafik kazası yaşanmadı.