Kooperatif üyelerinden eylem

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yeni kurulan S.S Engiz Karayolu Yük Taşıma Kooperatif üyeleri sigara fabrikasından yük alamadıkları gerekçesiyle 3 gündür eylem yapıyor.

19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan British American Tobacco (BAT) Sigara Fabrikasının taşıma işlemlerini yürüten şirketten yük alamadıklarını iddia eden kooperatif üyeleri fabrika yolunda eylem yapıyor. Yola park ettikleri tır ve kamyonları ile çözüm bulunana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden kooperatif üyeleri, bir an önce çözüm bulunması için yetkililerden destek bekliyor.

Fabrika binasına 1 kilometre mesafede yola çektikleri tır kamyonları ile her gün biraz daha ilerleyerek fabrikanın önüne gitme kararı aldıklarını ifade eden S.S Engiz Karayolu Yük Taşıma Kooperatif Başkanı Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Engiz Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri kooperatifi kurulmadan önce bireysel sözleşmelerle çalışıyorduk. Bireysel sözleşmeleri yaptığımızda herkes kendi adına yapmıştı. Daha sonra şartların oluşmasıyla bir takım ekonomik zorluklara, ekonomik güçlüklere girdiğimiz için dedik ki kooperatif kuralım. Maliyetler kooperatif dolayısıyla düşecektir. Onun için kooperatif kurduk. Kooperatif kurduktan sonra taşımacı aracı kurum bireysel sözleşmelerimizi fes etti. Gerekçesi de kooperatif kurmamız. 'Kooperatiften istifa edin, gelin çalışmaya devam edin' dediler. Biz kooperatif kurduğumuzu, kooperatif olarak bize iş vermeseniz bile bireysel olarak devam ederiz diye talepte bulunduk. 'Biz sizin sözleşmelerinizi iptal ettik' dediler. Defalarca aracı taşıma şirketi ile görüştük ama bize olumsuz tavır takındılar. İlçe kaymakamız, belediye başkanımız, şoförler odası başkanımız bize gerekli desteği veriyorlar. Bugünden itibaren sağ olsun emniyet müdürümüz devreye girdi ama biz cevap gelmedi. Eylemimizin amacı fabrikanın kapısını kapatmak veya işini engellemek değil. Bunu açık ve net söyleyelim. Bu fabrika bizim fabrikamız. Biz buranın çocuklarıyız. Bizim babalarımızın, dedelerimizin toprakları üzerine kurulmuş fabrikada nakliyecilik yapamıyoruz. Ama Çorum'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan gelenler burada nakliyecilik yapıyor. Dere bizim, balığı başkası yiyor. Bizim farklı bir talebimiz yok. Bugünkü şartlarda fiyatlar neyse öyle çalışalım diyoruz. Ancak aracı şirket bunu da kabul etmiyor. Dün kaymakamımız, emniyet müdürümüz, fabrikanın yetkilileriyle ortak bir toplantı yaptık. Onlar da bu işin çözülmesi için girişimlerde bulundular ancak şu ana kadar bir gelişme yok. Biz her gün bir adım atarak fabrikaya doğru ilerliyoruz. Bugün de biz çözüm olmazsa 3-4 araba daha fabrikaya yanaşacağız. Fabrika yönetiminin de, fabrika müdürümüzün de bu konuya el atması ve bu konunun çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

S.S Engiz Karayolu Yük Taşıma Kooperatifine destek vermek için gelen CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ve yönetim kurulu üyeleri kamyoncularla görüşüp bilgi aldı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, “Kooperatifleşmenin yanındayız. Örgütlü bir toplum olmanın her zaman yaralı olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan da kooperatif üyelerini ziyaret etti.