Kopan el ve yaralı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun'da hızar makinesine elini kaptıran bir adam kopan eliyle birlikte ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızar atölyesinde Ali Y. elini hızar makinesine kaptırdı ve eli koptu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Y. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter Kavak ilçesine giderek yaralı Ali Y. ile kopan elini aldı ve helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Kopan el helikopterde organ taşıma çantası ile doktorun kucağında hastaneye taşındı.