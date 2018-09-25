İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kopan el ve yaralı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun’da hızar makinesine elini kaptıran bir adam kopan eliyle birlikte ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hızar makinesine elini kaptıran bir adam kopan eliyle birlikte ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızar atölyesinde Ali Y. elini hızar makinesine kaptırdı ve eli koptu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Y. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter Kavak ilçesine giderek yaralı Ali Y. ile kopan elini aldı ve helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Kopan el helikopterde organ taşıma çantası ile doktorun kucağında hastaneye taşındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.