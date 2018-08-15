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15 Ağustos 2018 11:52

Köpeğini bulana 7 bin TL ödül verecek

Samsun’da ’Boyka’ isimli doberman cinsi köpeğini kaybeden Ebru Dabağ, köpeğini bulana 7 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Köpeğini bulana 7 bin TL ödül verecek

15 Ağustos 2018 11:52


Samsun’un Atakum ilçesinde bir sitenin bahçesinde kaybolan doberman cinsi ’Boyka’ isimli köpeğini bulana, sahibi 7 bin TL para ödülü koydu. Evladı gibi sevdiği köpeğinin kardeşine emanet ettiği sırada kaybolduğunu dile getiren Ebru Dabağ, köpeği olmadan yaşayamadığını dile getirerek, bulana para ödülü vereceğini söyledi.


Köpeğini evladı gibi gördüğünü dile getiren Dabağ, “Ben onun her şeyiyle ilgilenirdim. Bana bir dost, arkadaş ve her şeyden önce evlat gibiydi. Köpeğimi çok seviyordum. Hatta onun eğitimli bir köpek olması için eğitime vermeyi planlıyordum. O nedenle kardeşime emanet ettim. Ancak kardeşimin oturduğu sitenin bahçesinden bir anda kayboldu. Biz çalındığını düşünüyoruz. Görenlere yalvarıyorum. Lütfen köpeğimin yerini bana söylesinler ya da getirsinler. Canımdan çok sevdiğim köpeğimi bulup bana getirene 7 bin TL ödül vereceğim. Onsuz yaşamak bana zor geliyor. Eğer birileri köpeğimi çalmışsa elini vicdanına koysunlar. Geri getirsinler. Paralarını vereceğim” dedi.




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