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23 Ağustos 2018 19:46

Körebe oynarken 4. katın penceresinden düşen çocuk öldü

Samsun’da kardeşi ile birlikte körebe adlı oyun oynarken evlerinin 4.

Körebe oynarken 4. katın penceresinden düşen çocuk öldü

23 Ağustos 2018 19:46

katındaki pencereden düşen 11 yaşındaki Iraklı çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedid Mahallesi’nde Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı 11 yaşındaki Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı evlerinde kardeşi ile birlikte körebe adlı oyun oynarken gözü bağlı olarak çıktığı kanepenin üzerinden açık olan 4. kattaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan Iraklı çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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