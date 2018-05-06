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06 Mayıs 2018 09:36

KOSGEB Daire Başkanı Dursunoğlu: "Ülke ekonomisi KOBİ’ler üzerinde"

KOSGEB Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, "Ülkemizde 3 milyon 652 bin tane işletme var.

KOSGEB Daire Başkanı Dursunoğlu:

06 Mayıs 2018 09:36

Bunların yüzde 99’83’ü KOBİ. Yani ülkemiz ekonomisinin KOBİ’ler üzerinde durduğunu söylesek yeridir" dedi.


Samsun’da KOSGEB ve Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinin (ESDER) işbirliği ile “KOBİ Kardeşliği Gecesi” düzenlendi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen gecede, şed kuşanma töreni ve birbirinden farklı etkinliklere yer verildi. Katılımcılara keyif dolu program yaşatan KOSGEB ve ESDER, program sonunda, katılımcılar arasında düzenlediği çekilişle, 6 şanslı kişiye birbirinden farklı hediyeler verdi.


Program hakkında konuşma yapan ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Samsun’un en güzel salonunda KOBİ Kardeşliği Gecesi’ni düzenledik. Bu programın temel amacı, KOBİ kardeşliğinin yaygınlaşması, küçük ve orta işletmelerin desteklenmesi üzerinedir. Bu gecede de KOSGEB üyeleri buraya gelerek bizzat canlı canlı bilgi verip, yol gösterdiler. Biz de KOBİ kardeşliğinin manevi boyutunu ifade edeceğiz. Esnaf ve sanatkarın dayandığı temel dayanak bilindiği üzere Ahiliktir. Ahilik kardeşlik demektir. Biz kardeşliğin ne manaya geldiğini özellikle yaşadığımız bu coğrafyada ne kadar gerekli olduğunu ifade edeceğiz. Biz bunu tüm topluma yaymak ve bu coğrafyada varlığımızı devam ettirmek için, saflarımızı sıklaştırıp kardeşlik hukukunu bu topraklarda yeniden tesis etmek ve inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu gecenin de manevi tarafı budur. Kardeşliği yaymak ve katılımcılarla hoş bir gece geçirmek için toplandık” diye konuştu.


Daha sonra konuşan KOSGEB Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, "Kurumumuz hakkında bugün değerli misafirlerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Ahilik törenlerinde şed kuşanma törenleri vardır. Bunların tarihi 800 yıl öncesine dayanıyor. O zamanlar belki de dünyanın en eski teşkilatı diyebiliriz Ahilik teşkilatına. Evet, Türkiye’deki KOBİ sayısına bakacak olursak, ülkemizde 3 milyon 652 bin tane işletme var. Bunların yüzde 99,83’ü KOBİ. Yani ülkemiz ekonomisinin KOBİ’ler üzerinde durduğunu söylesek yeridir. Ben esnaflarımız için de KOSGEB olarak neler yaptığımızdan bahsetmek isterim. 2017 yılında esnaflarımız için bir faizsiz kredi çıkardık. 3 yıl vadeli krediydi. Bu krediden ülke genelinde yaklaşık 290 bin esnafımız faydalandı. Onun dışında istihdam belgelendirme, test analiz, girişimcilik, finansman, eğitim danışmanlığı, tanıtım pazarlama ve lojistik desteği gibi birçok desteklerimiz var. Bu hizmetleri değerli KOBİ’lerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Biz KOBİ’lerin ve esnaflarımızın yanında olmaya ve onların sorunlarına ortak olmaya kendini adamış bir kurumuz. Böyle bir gecede bir arada olmaktan gerçekten mutlu oldum. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.




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